Lisa’ya güven beğeniyi kap

Günümüzün en popüler sosyal ağı Instagram’da daha fazla beğeni ve yorum almak için en kritik konu, doğru fotoğraf seçimi. Belki de fotoğraf paylaşmadan önce dakikalarca hangi filtrenin veya efektin daha iyi olacağını düşünüyoruz. İşte bu sorundan yola çıkan Türk girişimciler, arkalarına yapay zekânın gücünü alarak bir uygulama geliştirdi. Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine gçre; ‘Ask Lisa’ adındaki uygulama, makine öğrenme (machine learning) algoritmasıyla kendisine sunulan farklı fotoğrafları inceliyor ve en fazla beğenilme ihtimali olan fotoğrafı seçiyor.

30 BİN KEZ İNDİRİLDİ

‘Ask Lisa’ya geçmeden önce bu girişimin kurucularının hikâyesinden bahsedelim. İki çocukluk arkadaşı olan Tarık Demir ve Orkan Yılmaz, yola Instagram kullanıcılarının çok büyük bir kısmının fotoğraf seçmekte zorlandığını fark ederek yola çıkmış. Yapay zekânın bu seçimlerde en objektif ve hızlı yardımcı olacağını düşündüklerini belirten ‘Ask Lisa’ Kurucu Ortağı Tarık Demir, “Yaklaşık 8 aylık çok yoğun bir çalışma sonunda Ask Lisa’yı uygulama mağazalarında yayınladık. 1 yıl kadar oldu. Şu anda App Store ve Play Store’da yer alıyoruz” dedi.

30 binden fazla indirme aldıklarını anlatan Demir, kullanıcılarının yüzde 80’i yurtdışından olduğunu ve özellikle ABD, Rusya, İspanya ve Fransa’nın en çok kullanan ülkeler olduğunu dile getirdi. Demir, gelir modellerini şu şekilde anlattı: “Uygulamamızı bugüne kadar ücretsiz olarak sunduk kullanıcılara. Bunun en önemli sebebi piyasada örneği olmayan bir uygulama olmamızdı aslında. Kullanıcı davranışlarını ve tepkilerini iyi ölçmemiz gerekiyordu. Bu aydan itibaren Lisa Plus ve Pro planlarıyla uygulamamıza daha çok ihtiyacı olan kullanıcılarımıza daha geniş hizmet veren ücretli paketlerimizi piyasaya çıkaracağız. Aylık üyelik sistemiyle gelir elde etmeyi planlıyoruz.”