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Lise diplomalı sahte profesör gözaltına alındı

Bursa’da, 8 yıl boyunca kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine Pensilvanya Üniversitesinin logolarının bulunduğu sahte profesör sertifikası düzenleyip tedavi merkezi işleten E.N.K. isimli şahıs, sahtekarlıktan gözaltına alındı

20 Şubat 2018, Salı 14:25
Lise diplomalı sahte profesör gözaltına alındı
Sahte profesörün foyasını, tedavi için gidip şifa bulamayan hastalar ortaya çıkardı. Yapılan inceleme neticesinde sahte profesörün lise mezunu olduğu ortaya çıktı. 
 
Bursa’da 8 sene kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine tedavi merkezi işleten E.N.K., tedavi olmak için kendisine başvuran fakat gördükleri terapi üzerine bir türlü iyileşemeyen hastaların şüphelenerek polise gitmesi üzerine yakayı ele verdi. Şikayet üzerine Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Büro Amirliği tarafından hakkında yapılan ayrıntılı inceleme başlatılan ve birçok yerel ile ulusal kanalda kekemelik üzerine programlara ve söyleşilere katılan E.N.K.’nin kullandığı profesör, pedagog, doçent ve diş terapisti unvanlarının sahte olduğu ve şahsın sadece lise mezunu olduğu tespit edildi.


Çok sayıda sahte belge ele geçirildi

 
Açtığı tedavi merkezinde Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğuna dair sahte diploma ile Pensilvanya Üniversitesi’nden Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sahte sertifika bulundurarak gelen hastaları dolandırdığı tespit edilen E.N.K.’nin iş yerine ve evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında yapılan aramalarda şahsa ait profesör, doktor ve doçent unvanları ile birçok kurum ve kuruluştan aldığı belgeler, hasta kayıt formu, makbuz ve kaşeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
 

“Yanlışlıkla profesör dediler ben de devam ettim”

 
Emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sahte profesör, sertifika aldığını, sertifikaya yanlışlıkla profesör yazıldığını ve kendisinin de bu sebepten ötürü profesör unvanını kullandığını ileri sürdü. E.N.K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA


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