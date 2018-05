Lise mezunu olmayan ev satamayacak

''SORUMLU EMLAK DANIŞMANI''



"HER ÖNÜNE GELEN YAPAMAYACAK''



"HER YIL KOMİSYON ALINMASI YASAL DEĞİL"

Can Hakman

(TEMFED), emlak sektörünün daha disiplinli hale getirileceğini belirterek, "3-4 ay içerisinde sektörde çok ciddi bir yapılanma ve düzenleme göreceğiz. Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak. 'Ayakçının' ortadan kalktığı, çok ciddi ceza ve yaptırımların geldiği bir yıl olacak." dedi.Emlak sektörünün her geçen gün önemli hale geldiğine dikkati çeken Taylan, meslekle ilgili yaşanan bazı sıkıntıları gidermek için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Taylan, Türkiye’de son yıllarda önemli büyüme gösteren ve ekonomiye büyük katkı sağlayan gayrimenkul sektörünün, hamlelerle bundan sonra da önemini korumaya devam edeceğini anlattı.Bu yılın emlak sektörü açısından bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Taylan, şunları kaydetti:"2018 yılı emlakçıların aslında bir kader yılı. Çoğu meslektaşımız belki bu bilgiye sahip değil ama biz yaptığımız toplantılarla, duyurularla, meslektaşlarımızı bu anlamda uyarmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. 27 Nisan'da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay yapıldı ve yönetmelik hazırlandı. Sektör bu anlamda daha düzenli hale gelecek. Bundan sonra her önüne gelen emlakçı olamayacak. Mesela okul şartı getiriliyor, lise mezunu olmayan artık emlak danışmanı olamayacak. Artık adımız 'sorumlu emlak danışmanı', bu ismi kullanmaya başlayacağız."Bu çalışmalarla birlikte mesleğin itibarının yükseleceğini ve daha değerli hale geleceğini ifade eden Taylan, amaçlarının hem esnafı hem de vatandaşı korumak olduğuna dikkati çekti.TEMFED Başkanı Taylan, şöyle devam etti:"2017 yılında tüm sektörlerle ilgili mesleki yeterliliğe dayalı bir 'ulusal meslek standardı' hazırlanması gerekiyordu. Bu da hazırlandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Emlak danışmanı' ve 'sorumlu emlak danışmanlığı' diye ikili bir statü getirildi. Ofis sahipleri 'sorumlu emlak danışmanı' olarak faaliyet gösterecekler. Bulundukları illerdeki meslek odalarından ya da ticaret odalarından bir yeterlilik belgesi alacaklar ve daha sonra Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü kanalıyla da bir yeterlilik belgesi verilecek. Yani 4 ay içerisinde sektörde çok ciddi bir yapılanma ve düzenleme göreceğiz. Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak. 'Ayakçının' ortadan kalktığı, çok ciddi ceza ve yaptırımların geldiği bir yıl olacak. 2018 emlakçılar için önemli bir yıl ve sektör içinde de değerli bir yıl olacak inşallah."Özellikle kiracıların da mağdur olmaması için gayret sarf ettiklerini aktaran Taylan, kira sözleşmelerinin önemine dikkati çekti.Hacı Ali Taylan, bazı bölgelerde emlakçıların kiracılardan her yıl komisyon almak gibi bir huy edindiğini ancak bunun yasal olmadığını belirterek, bunu kesinlikle kabul edemeyeceklerini kaydetti.Ahilik kültürüyle hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Taylan, şunları söyledi:"Aslında baktığımızda dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde, kiracılar komisyon ödemezler. Genelde hizmet mal sahibine ağırlıklı verilir ve komisyonları mal sahipleri öder. Türkiye'de bu durum biraz farklı işliyor ancak bazı yerlerde emlakçının aynı kiracıdan her yıl komisyon aldığını duyuyoruz. Bir gayrimenkulü kiraya verdikten sonra, aynı kiracı içinde devam ediyorsa ikinci ya da üçüncü yıl komisyon almak gibi bir şey asla olamaz. Bu zaten yasal da değildir, uygun da değildir. İnşallah biz yapacağımız çalışmalarda kiracıların mağduriyetini biraz daha azaltmak istiyoruz. Bir kira bedeli bile ödüyorsa bunun bir kısmının mal sahibi bir kısmının da kiracı tarafından ödenmesinin de daha uygun olacağını düşünüyoruz. Biz bununla ilgili de görüş ve önerilerimizi zaten hükümetimize sunduk."