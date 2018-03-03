Lise öğrencilerinden yangın söndüren drone

2,5 AYDA YAPTILAR

İNSANLIĞA FAYDALI İNSANSIZ HAVA ARACI

Senim Tanay

Drone’ların kullanım alanı giderek artıyor. Görüntü çekimi için geliştirilen Drone’lar şu anda başta askeri alanda da kullanıyor. Beşiktaş’taki özel bir okulun öğrencileri ise bu alanlara bir yenisi daha eklendi.9. sınıf öğrencileri Yusuf Özşalom, İrem Kamhi, Pelin Avramoğlu ve Moti Barokas alevlere müdahale edebilen bir drone tasarlamak için kolları sıvadı. Yaklaşık 2,5 ayda da 'İtfaiye Drone' adını verdikleri insansız hava aracını geliştirdi.Öğrenciler geçen günlerde drone’un test uçuşunu yapıp bir çöp kovasındaki alevlere müdahale etti. ’İtfaiye Drone’ sorunsuz havalandı ve kısa bir sürede kovadan yükselen alevleri söndürmeyi başardı. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone’u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.Hayallerinin insanlığa faydalı bir insansız hava aracı geliştirmek olduğunu söyleyen Yusuf Özşalom,diye konuştu.Drone’un çalışma sistemiyle ilgili bilgi veren İrem Kamhi ise, "Mekanizmada su akıtmayan kap, motorlu su pompası, bu pompayı açıp kapamayı sağlayan yazılım ile 3D yazıcıdan bastığımız fıskiye bulunuyor. Bu mekanizmada yazılım, anahtarı ileri doğru iterek pompayı çalıştırmaya başlıyor. Su kaptan pompa ile çekilip fıskiyeye aktarılıyor ve fıskiyeden açtığımız deliklerle suyu alevlerin üzerine dağıtıyoruz" ifadesini kullandı.