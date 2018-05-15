Lise öğrencisi çatıdan atlayarak yaşamına son verdi
Adana’da lise öğrencisi oturdukları 7 katlı apartmanın çatısından aşağı atlayarak yaşamına son verdi
Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
17 yaşındaki Emre Burak Kurt oturdukları apartmanın çatısına çıktı. Kurt daha sonra kendini aşağı attı.
Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu sırada anne Nurten Kurt, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi.
Öte yandan, Emre Burak Kurt’un Emine Nami Menemencioğlu Anadolu Lisesi’nde 11.sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.