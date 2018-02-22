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Lise öğrencisine önce tecavüz etti sonra gelinlik giydirdi

Konya'da sağlık memuru F.K. (24) hakkında, geçen yıl sosyal medya üzerinden tanışıp, arkadaş olduğu lise öğrencisi B.D.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia edip, şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Geçen yıl 17 yaşında olan B.D., F.K.'nin yemek yeme bahanesiyle kendisini evine götürüp, tecavüz ettiğini, ardından da evlenme vaadiyle yeniden bir araya geldiklerini, ancak 10 ay sonra kendisinden ayrıldığını söyledi.
 

22 Şubat 2018, Perşembe 10:46
Lise öğrencisine önce tecavüz etti sonra gelinlik giydirdi
Bu yıl lise son sınıfta okuyan genç kız, geçen yıl sosyal medya üzerinden sağlık memuru F.K. ile tanışıp arkadaş oldu. Sağlık memurunun, lise öğrencisi genç kızı yemek yeme bahanesiyle yalnız yaşadığı evine götürdü. F.K., evde kıyafetlerini çıkarıp, B.D.'ye birlikte olmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan F.K, iddiaya göre genç kıza tecavüz etti.

Olayın ardından ikili ayrıldı. Yaklaşık 1.5 ay sonra yine buluştular ve F.K. iddiaya göre, "Seninle evleneceğim. Bana güvenebilirsin. Seni bırakmayacağım'' deyince, ikili yeniden bir araya geldi. Sağlık memuru, zaman zaman genç kızı dövüp cinsel ilişkiye zorladı.
 

KENDİSİNDEN AYRILINCA, ŞİKAYETÇİ OLDU


10 ay süren ilişkinin ardından F.K., yaklaşık 1,5 ay önce B.D.ye, ''Ben bu sorumluluğu alamam. Senin bakire olduğunu bilmiyordum. Bu yanlışı yapmak bana yakışmadı. Bu bana ağır geldi'' diyerek genç kızdan ayrıldı.

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten B.D., geçen 2 Şubat günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'cinsel istismar, yaralama ve tehdit' suçlarından F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine F.K. hakkında soruşturma başlatıldı.


 

"SENİNLE EVLENECEĞİM"


Suç duyurusunda yaşadıklarını anlatan B.D., ''F.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Sağlık sektöründeydi. Sosyal medyadan tanışıp önce arkadaş, daha sonra sevgili olduk. Geçen sene yemek için onun evine gittik. Eve gidince, seninle birlikte olmak istiyorum, diyerek üzerindekileri çıkarmaya başladı. Ne yapıyorsun, dediğimde; seni istiyorum, diyordu. Ben itiraz etmeme rağmen, zorla ilişkiye girdi. Seninle evleneceğim, seni hiç bırakmayacağım, diyordu. Aileme söyleyemedim. Daha sonraki süreçte bazen döverek benimle ilişkiye giriyordu. En son olarak yaptıklarından pişman olduğunu, bunun kendisine yakışmadığını, bu sorumluluğu alamadığını söyleyip benden ayrıldı.''
 

GELİNLİK BİLE DENEDİM


Kendisini evleneceklerine inandırdığını, hatta gelinlik bile deneğini belirten B.D., ''Ona inanmak zorundaydım. Gelinlik bile denedim. Bu olaylardan sonra okula bile gidemedim. Kimsenin yüzüne bakamadım. Toparlanmakta güçlük çektim" dedi.



 


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