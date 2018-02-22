Lise öğrencisine önce tecavüz etti sonra gelinlik giydirdi

KENDİSİNDEN AYRILINCA, ŞİKAYETÇİ OLDU

"SENİNLE EVLENECEĞİM"

GELİNLİK BİLE DENEDİM

Erdinç Şahin

Bu yıl lise son sınıfta okuyan genç kız, geçen yıl sosyal medya üzerinden sağlık memuru F.K. ile tanışıp arkadaş oldu. Sağlık memurunun, lise öğrencisi genç kızı yemek yeme bahanesiyle yalnız yaşadığı evine götürdü. F.K., evde kıyafetlerini çıkarıp, B.D.'ye birlikte olmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan F.K, iddiaya göre genç kıza tecavüz etti.Olayın ardından ikili ayrıldı. Yaklaşık 1.5 ay sonra yine buluştular ve F.K. iddiaya göre, "Seninle evleneceğim. Bana güvenebilirsin. Seni bırakmayacağım'' deyince, ikili yeniden bir araya geldi. Sağlık memuru, zaman zaman genç kızı dövüp cinsel ilişkiye zorladı.10 ay süren ilişkinin ardından F.K., yaklaşık 1,5 ay önce B.D.ye, ''Ben bu sorumluluğu alamam. Senin bakire olduğunu bilmiyordum. Bu yanlışı yapmak bana yakışmadı. Bu bana ağır geldi'' diyerek genç kızdan ayrıldı.Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten B.D., geçen 2 Şubat günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'cinsel istismar, yaralama ve tehdit' suçlarından F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine F.K. hakkında soruşturma başlatıldı.Suç duyurusunda yaşadıklarını anlatan B.D., ''F.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Sağlık sektöründeydi. Sosyal medyadan tanışıp önce arkadaş, daha sonra sevgili olduk. Geçen sene yemek için onun evine gittik. Eve gidince, seninle birlikte olmak istiyorum, diyerek üzerindekileri çıkarmaya başladı. Ne yapıyorsun, dediğimde; seni istiyorum, diyordu. Ben itiraz etmeme rağmen, zorla ilişkiye girdi. Seninle evleneceğim, seni hiç bırakmayacağım, diyordu. Aileme söyleyemedim. Daha sonraki süreçte bazen döverek benimle ilişkiye giriyordu. En son olarak yaptıklarından pişman olduğunu, bunun kendisine yakışmadığını, bu sorumluluğu alamadığını söyleyip benden ayrıldı.''Kendisini evleneceklerine inandırdığını, hatta gelinlik bile deneğini belirten B.D., ''Ona inanmak zorundaydım. Gelinlik bile denedim. Bu olaylardan sonra okula bile gidemedim. Kimsenin yüzüne bakamadım. Toparlanmakta güçlük çektim" dedi.