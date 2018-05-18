Lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk ile Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Ali Özkan, MHP'nin 18 yaşındaki en genç milletvekili adayları oldu.

ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANI

Kayseri Ülkü Ocakları Öğrenci Meclisi Başkanı olan Öztürk, Kayseri'den; Isparta Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanı olan Özkan da Isparta'dan milletvekili aday listesine girdi.

MHP'nin 18 yaşındaki adayı Veli Oğuzhan Öztürk.

Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Şule Ocaklıoğlu da MHP'nin en genç milletvekili adayları arasında yer aldı.

DOĞUM GÜNÜNDE BAŞVURMUŞTU

Denizli'den listeye giren Ocaklıoğlu, doğum günü olan 27 Nisan'da milletvekili olabilmek için MHP Genel Merkezine aday adaylığı müracaatında bulunmuştu.

İstanbul'dan aday listesine giren Ahmet Can Erbaş ve Filiz Gegin, İzmir'den Saliha Gülce Gökçe ile Malatya'dan Bekir Enes Çaparoğlu da MHP'nin en genç milletvekili adaylarından oldu.