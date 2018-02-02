Lisede vahşet! Tuvalette dövülerek öldürüldü!

Nazlı Erdol

'ın en büyük ikinci metropolü'deki özel okul tuvaletinde bir öğrenci, döverek öldürüldü. Öldürülen çocuğun cesedi Perşembe sabahı ders saatleri içinde 11:00’de, okul tuvaletinde öğrenciler tarafından bulundu.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polisin yaptığı ilk incelemede 14 yaşındaki çocuğun dövülerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için´na gönderildi.Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.Çocuğun yakınları cinayetin gerçekleştiği ”Jeevan Jyoti Senior Secondary” okulunun bahçesine gelerek, yönetimi protesto etti.’da geçtiğimiz Kasım ayında 7 yaşındaki Pradyuman Thakur adlı öğrenci de Delhi’de bulunan ‘Ryan International’ isimli okulda boğazı kesilerek öldürülmüştü.