Liseli genç ahırda ölü bulundu

ÇIĞLIĞINI DUYUP AHIRA KOŞTU

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Mine Bozkurt

Nurdağı ilçe kırsalında bulunan Gözlühüyük Mahallesi Sayburun mezrasında çiftlikte ailesine yardım eden 17 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi M. A. K., ahırda bulunan inekleri, süt sağma makinesi ile sağmaya başladı.Bir süre sonra baba H. K. oğlunun çığlığını duyarak ahıra koştu. Yere yığılan oğlunu hareketsiz yatarken gören baba, önce sağlık ekiplerine haber verdi.Ardından oğlunu kendi aracına bindirip, hastaneye doğru yola çıkan baba yolda 112 ambulansı ile karşılaştı. İlk müdahalesi yapılan genç, Nurdağı Devlet Hastanesi getirildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen genç, kurtarılamadı.Olayın ardından Cumhuriyet savcılığı inceleme başlattı. Elektrik çarpması nedeniyle öldüğü tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.Lise öğrencisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından gencin kesin ölüm nedenini belirlenecek.