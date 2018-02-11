Liseli genç ahırda ölü bulundu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde süt sağan lise öğrencisi hayatını kaybetti. Hareketsiz yatarken bulunan gencin elektrik çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor

Liseli genç ahırda ölü bulundu
Nurdağı ilçe kırsalında bulunan Gözlühüyük Mahallesi Sayburun mezrasında çiftlikte ailesine yardım eden 17 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi M. A. K., ahırda bulunan inekleri, süt sağma makinesi ile sağmaya başladı.

ÇIĞLIĞINI DUYUP AHIRA KOŞTU


Bir süre sonra baba H. K. oğlunun çığlığını duyarak ahıra koştu. Yere yığılan oğlunu hareketsiz yatarken gören baba, önce sağlık ekiplerine haber verdi.

Ardından oğlunu kendi aracına bindirip, hastaneye doğru yola çıkan baba yolda 112 ambulansı ile karşılaştı. İlk müdahalesi yapılan genç, Nurdağı Devlet Hastanesi getirildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen genç, kurtarılamadı.
 

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

  
Olayın ardından Cumhuriyet savcılığı inceleme başlattı. Elektrik çarpması nedeniyle öldüğü tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Lise öğrencisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından gencin kesin ölüm nedenini belirlenecek.
 


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