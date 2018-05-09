Liseli gençler Osmanlıcada yarıştı



BİRİNCİYİ SEÇMEKTE ZORLANDILAR

Senim Tanay

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Vakfı tarafından il genelinde düzenlenen yarışmaya 9, 10, 11. ve 12. sınıflardan öğrenciler katıldı.Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda yapılan yarışmanın son ayağında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bağcılar Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avcılar Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri jüri karşısına çıktı.Her okulu 3 öğrencinin temsil ettiği yarışmada, finalistler yazım yanlışı, hata bulma, kelime anlamı ve kitabe okuma kategorilerinde mücadele etti. Çok heyecanlı oldukları gözlenen öğrencilere arkadaşları alkışlarıyla destek verdi.Jüri üyeleri, kıyasıya bir rekabet içinde geçen yarışmada 1. ve 2.’yi belirlemekte zorlandı. Aynı puanı paylaşan okullar arasında birinciyi seçmek için yedek sorular soruldu.Yarışmayı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci olarak bitirdi. İkinciliği Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Bağcılar Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri elde etti.Dereceye girenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Uçar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz verdi.