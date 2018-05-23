Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi son sınıfta eğitim gören Şenlik, partisinin diğer milletvekili adaylarıyla birlikte Erdemli ilçesinde seçmenlerle buluştu.

Şenlik, konuşmasında, milletvekili aday listesinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yaşım genç olduğu için aday sıralamamın hiçbir önemi yok. Adaylık dönemimde edineceğim tecrübe, bir gün mutlaka TBMM'nin kapılarını açacak." dedi.

Genç yaşında millete hizmet etmeyi istediğini vurgulayan Şenlik, mecliste gençleri en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini anlattı.

"ERDOĞAN'A VEFA BORCUM VAR"

Şenlik, geçmiş dönemlerde başörtülü öğrencilerin eğitim ve öğretimde yaşadıkları sıkıntılara değinerek, "Çok şükür şimdi başörtümle okula gidiyorum. Benim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcum var. Şimdi bu borcu kendisine yol arkadaşı olarak ödemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Aday tanıtım çalışmalarına tecrübeli siyasetçilerle birlikte katıldığını ve gittiği her yerde ilgi gördüğünü belirten Şenlik, tüm milletvekili adaylarına başarılar diledi.