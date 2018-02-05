Liseli mucitlerden su israfını önleyecek proje

SULAMADA KULLANILABİLECEK

BİR AVM'NİN TOPLADIĞI KLİMA SUYU İLHAM OLDU

SAMSUNG DA DESTEK VERİYOR

Senim Tanay

öğrencileri, klima suyunun zararlı olduğuna dair yaygın kanının tersine klima suyunun sulamada kullanılabileceğini kanıtlayan bir projeye imza attı.Her yıl düzenlenenturnuvası içinadlı proje hazırlayan lise öğrencilerinden oluşan Asteria Takımı, klima suyunun sulamada kullanılabileceğini kanıtladı.10 öğrenci ve bir danışmandan oluşan Asteria Takımı'nın projesinin uygulanması durumunda dünyada milyonlarca ton su israfının önüne geçilmiş olacak. Projede klima sularında bulunan H3O’nun, normal suda bulunan H2O’dan hayvan gübresine daha iyi tepki verdiği belirlendi.Projeyi hazırlayan öğrencilerden 9 Fen ve Teknoloji A Sınıfı Öğrencisi Miraç Koyun, “Bizim geliştirdiğimiz sistemde klimaların suyu boşa akıtılmayıp sulamada kullanılacak. Örneğin 4 bloklu her biri 20 daireden oluşan bir sitede, yaz aylarında günde 160-320 litre su israf ediliyor. Görüştüğümüz uzmanların da geri bildirimlerine dayanarak projemizin kolayca hayata geçirilebileceğini, hayata geçirildikten sonra yüksek miktarda suyun israfının engelleneceğini öğrendik” dedi.Asteria Takımı'nda yer alan 10 Fen Lisesi A Sınıfı öğrencisi Ebru Lorin Polat, "Biz FLL Robotik Yarışması için bu projeyi hazırlamıştık. Fikir, bir alışveriş merkezinde meydanın ortasında bir şişe var. Klima suyunu onun içerisine damlatıyorlar. Arkadaşlarımla gezerken bunu gördük. Proje bu şekilde ortaya çıktı" diye konuştu.Önceliklerinin projelerinin patentini alıp uygulamaya geçirmek olduğunu aktaran öğrenciler, bu projenin hazırlanmasında Samsung Türkiye'den destek aldıklarını dile getirdi.“Klima Suyunun Sulamada Kullanımı” adlı proje, 4 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek FLL (First Lego League) yarışmasında yer alacak.