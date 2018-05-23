Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Lise öğrencisi Süleyman Günay (17), akşam saatlerinde yakın akrabası bir gençle birlikte moloz alanına gitti ve beraberlerinde getirdikleri çakmak gazı ve baliyi kullanmaya başladı. Bir süre sonra Günay fenalaştı ve bayıldı.

KURTARILAMADI

Akrabası olan gencin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan liseli geç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



