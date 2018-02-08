Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Liseliler dikkat! Seçmeli dersler için 9 Şubat son gün

Lise öğrencilerinin gelecek eğitim-öğretim yılı için seçmeli ders tercihleri 9 Şubat Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler okul yönetimleri tarafından belirlenen 10 ders arasından tercihlerini yapabilecek. Okul yönetimleri, süresi içinde ders seçmeyen öğrenciler adına bu tercihi yapabilecek
 

08 Şubat 2018, Perşembe 17:47
Liseliler dikkat! Seçmeli dersler için 9 Şubat son gün
Mesleki ve teknik liselerde eğitim alanlar, haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan terchi yapabileceği gibi eğitim alınan alan/dal veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapabilecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılında 9’uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi ve değişiklikler eğitim yılının ilk haftası tamamlanacak.

EN AZ 10 ÖĞRENCİNİ TERCİH ETMESİ GEREKİYOR

Bir dersin okul tarafından açılabilmesi için en az 10 öğrencinin tercih etmesi gerekiyor. Açılan derslerin, yıl içinde öğrenci sayısında azalma olsa da ders yılı sonuna kadar eğitimine devam edilecek.
 


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