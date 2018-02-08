Liseliler dikkat! Seçmeli dersler için 9 Şubat son gün

EN AZ 10 ÖĞRENCİNİ TERCİH ETMESİ GEREKİYOR

Senim Tanay

Mesleki ve teknik liselerde eğitim alanlar, haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan terchi yapabileceği gibi eğitim alınan alan/dal veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapabilecek.2018-2019 eğitim öğretim yılında 9’uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi ve değişiklikler eğitim yılının ilk haftası tamamlanacak.Bir dersin okul tarafından açılabilmesi için en az 10 öğrencinin tercih etmesi gerekiyor. Açılan derslerin, yıl içinde öğrenci sayısında azalma olsa da ders yılı sonuna kadar eğitimine devam edilecek.