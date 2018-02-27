Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Liselilerden engelli emekli öğretmene akülü araç

Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çeşitli etkinliklerle topladıkları parayla aldıkları akülü aracı, engelli emekli öğretmen Sevim Tiger’e hediye etti

Liselilerden engelli emekli öğretmene akülü araç
"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi ve değerler eğitimi kapsamında okulda kermes düzenleyen öğrenciler, öğretmenlerinin de katkılarıyla toplanan parayla bir akülü engelli aracı aldı. Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Esra Işık’ı ziyaret eden öğrenciler, aldıkları aracı ihtiyaç sahibi bir engelliye ulaştırmak istediklerini belirtti. Esra Işık’ın yaptığı araştırma sonrası araç, emekli öğretmen Sevim Tiger’e törenle teslim edildi.

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Esra Işık "Öğrenciler aralarında para  toplamış. Allah onlardan razı olsun. Engelli bir arkadaşımıza umut olmak istediler. Umarım herkes bu konuda daha duyarlı olur, bir engellimizi daha hayata bağlarız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTILAR'

Akülü aracın kendisi için çok güzel bir sürpriz olduğunu dile getiren Sevim Tiger de "Ben 24 yıl öğretmenlik yaptım. Herkesin bir engelli adayı olduğunu öğreterek çalıştım. Yıllar sonra kendim engelli oldum. Beni bu zorlu yolda yalnız bırakmadılar. Öğrencilere ve okul yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir hediye verdiler. İnşallah onlar sağlıklarının kıymetini bilerek yaşar. Bana bugün çok büyük sevinç yaşattılar" ifadelerini kullandı.

 


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