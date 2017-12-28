Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak

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2017 Özel Okul Rehberi
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Liseye giriş sınavında çıkacak örnek sorular, bugün saat 15.00'te MEB internet adresinden paylaşılacak
Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı
İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt
MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)
Türk ve Suriyeli kız öğrenciler kampta buluştu
Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs
Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler
Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız
ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek
İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı (Küçük kızı Leyla da var)
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi