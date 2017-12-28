Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak

TEOG yerine yeni sistem: Marka okul aslanın ağzında

TEOG'un yerini alan yeni sistem: Tek sınav yapılacak

TEOG'un kaldırılması doğru olacak

Senim Tanay

yerine getirilen ve haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak sınavla ilgili örnek sorular bugün saat 15.00’te açıklanıyor.Lise adaylarının merakla beklediği sorular’nın internet sitesinden yayınlanacak ve @tcmeb Twitter hesabından da paylaşılacak.