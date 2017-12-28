Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak

Liseye giriş sınavında çıkacak örnek sorular, bugün saat 15.00'te MEB internet adresinden paylaşılacak

28 Aralık 2017, Perşembe 11:05
Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak
TEOG yerine getirilen ve haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak sınavla ilgili örnek sorular bugün saat 15.00’te açıklanıyor.

Lise adaylarının merakla beklediği sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanacak ve @tcmeb Twitter hesabından da paylaşılacak.

TEOG yerine yeni sistem: Marka okul aslanın ağzındaTEOG yerine yeni sistem: Marka okul aslanın ağzında

TEOG'un yerini alan yeni sistem: Tek sınav yapılacakTEOG'un yerini alan yeni sistem: Tek sınav yapılacak

TEOG'un kaldırılması doğru olacakTEOG'un kaldırılması doğru olacak
Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı

Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı
İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt

İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt
MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)

MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)
Türk ve Suriyeli kız öğrenciler kampta buluştu

Türk ve Suriyeli kız öğrenciler kampta buluştu
Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs

Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs
Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler

Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler
Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor

Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek

İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız
ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek

ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek
İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!

İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!