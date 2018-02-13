Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

'Liseye girişte TEOG yerine gelen yeni sistem okumayı sevenleri zorlamayacak'

TEOG'un yerine getirilen ve bu sene ilk defa uygulanacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS), öğrenciler tarafından büyük merak konusu halinde. Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal, “Yeni sınav sisteminde Milli Eğitim müfredatından gelecek sorular olacak ama farklı bakış açıları gerektirecektir” dedi

13 Şubat 2018, Salı 15:59
'Liseye girişte TEOG yerine gelen yeni sistem okumayı sevenleri zorlamayacak'
Ezberi sistemi kaldırmak için yapılan yeni sınav sisteminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sorularla alakalı açıklama yapan Can Uysal, okumayı seven çocukların zorlanmayacağını belirterek “Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil” yorumunda bulundu.

SİSTEMDE MAHALLE VURGUSU YERİNDE KARAR

Can Uysal, “Nüfusun yoğunluğu ve sınava giren öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı ortaya çıkabilecek karmaşayı Bakanlığımızın aldığı isteğe bağlı sınav ve adrese dayalı yerleştirme kararı engelleyecektir” dedi.

'SINAV KAYGISINDAN UZAK TUTMALIYIZ'

Sınav öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulunan Can Uysal, "Klişe bir söz olacak ama 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur', bu bir gerçek. Uyku düzenlerine çok dikkat etmeliler. Mümkün olduğu kadar heyecandan uzak durmalılar, heyecan başarıyı büyük etkiler. Doğru nefes teknikleri ile hazırlanmalılar. Sınav öncesi kaygı yaşayan öğrencilerimize mutlaka faydalı olacaktır" diye konuştu.


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