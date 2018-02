'Liseye girişte TEOG yerine gelen yeni sistem okumayı sevenleri zorlamayacak'

SİSTEMDE MAHALLE VURGUSU YERİNDE KARAR

'SINAV KAYGISINDAN UZAK TUTMALIYIZ'

Senim Tanay

Ezberi sistemi kaldırmak için yapılan yeni sınav sisteminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sorularla alakalı açıklama yapan Can Uysal, okumayı seven çocukların zorlanmayacağını belirterek “Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil” yorumunda bulundu.Can Uysal, “Nüfusun yoğunluğu ve sınava giren öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı ortaya çıkabilecek karmaşayı Bakanlığımızın aldığı isteğe bağlı sınav ve adrese dayalı yerleştirme kararı engelleyecektir” dedi.Sınav öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulunan Can Uysal, "Klişe bir söz olacak ama 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur', bu bir gerçek. Uyku düzenlerine çok dikkat etmeliler. Mümkün olduğu kadar heyecandan uzak durmalılar, heyecan başarıyı büyük etkiler. Doğru nefes teknikleri ile hazırlanmalılar. Sınav öncesi kaygı yaşayan öğrencilerimize mutlaka faydalı olacaktır" diye konuştu.