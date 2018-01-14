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Liverpool-Manchester City maçı özeti

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, sahasında Manchester City’yi 4-3 mağlup ederek rakibinin 30 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

15 Ocak 2018, Pazartesi 00:34
Liverpool-Manchester City maçı özeti
Anfield Stadı’nda oynanan 23. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City’yi ağırladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain’in attığı gol, Liverpool’u 1-0 öne geçirdi. Konuk takım, rakibine 40. dakikada rakip fileleri havalandıran Leroy Sane ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.


İLKAY GÜNDOĞAN GOL ATTI


İkinci yarıya etkili başlayan Liverpool, 59. dakikada Roberto Firmino, 61. dakikada Sadio Mane ve 68. dakikada Muhammed Salah’ın golleriyle durumu 4-1 yaptı. Mücadeleyi bırakmayan Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva ve 90+1. dakikada İlkay Gündoğan’ın kaydettiği gollerle skoru 4-3’e taşıdı.

30 MAÇLIK SERİ BOZULDU

Liverpool, kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Liverpool, bu sonuçla Manchester City’nin geçen sezona uzanan 30 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Arka arkaya 4. galibiyetini alan Liverpool, Chelsea ve bir maç eksiği bulunan Manchester United ile puanını (47) eşitleyerek 3. sıraya yükseldi.

Bu sezon ilk yenilgisini yaşadığı ligde 62 puana sahip Manchester City, rakiplerinin 15 puan önünde zirvede yer alıyor. 

İSTANBUL (AA)
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