Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Real Madrid'le karşı karşıya gelen Liverpool'da sakatlık sıkıntısı yaşanıyor!

26. dakikada Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele esnasında yerde kalan Salah, omzunun üzerine düştü.

Gördüğü ilk tedavinin ardından ayağa kalkan ve oyuna devam eden Salah, yaklaşık 3 dakika sonra ise kendini yere bıraktı!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yerde kalan Salah, gözyaşlarını tutamadı! Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü iki oyuncusundan biri olan Salah, oyuna devam edemedi ve saha kenarına ağlayarak gelerek yerini Adam Lallana'ya bıraktı.



