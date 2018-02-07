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LNG tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bermuda bandıralı LNG tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

LNG tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Nijerya’nın Bonny Limanı’ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), BOTAŞ’ın Marmara Ereğlisi’ndeki tesislerine götüren 116 bin 568 grostonluk 292 metre boyundaki Bermuda bandıralı "Lng Port Harcourt II" adlı tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı.
         
Tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.
         
Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi’ne geçişinin ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini ifade etti.
 


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