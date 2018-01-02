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Logan Paul’un son videosuna büyük tepki! İşte yasaklanan video

Logan Paul'un yasaklanan videsou! Vine videolarıyla ünlenen, daha sonra YouTube’a geçerek takipçi sayısını artırmayı başaran Logan Paul, Japonya’da çektiği videosuyla tepkilerin odağına oturdu.

Logan Paul’un son videosuna büyük tepki! İşte yasaklanan video
Son zamanlarda YouTube’un yükselen yıldızlarından biri olan Logan Paul’u  bu kez Japonya’da görüyoruz. Farklı maceralarını izleyicilerle paylaşan Paul son videosunda sınırı fazlasıyla aşıyor.

Silinen videoda yer alan görüntüler Japonya’da Aokigahara bölgesini ziyaret eden Logan Paul “İntihar Ormanı” olarak bilinen ormana ayak basıyor. Daha birkaç metre ilerledikten sonra intihar etmiş biriyle karşılaşıyor.

Duyarlı davranıp yetkililere haber vermek ve oradan uzaklaşmak yerine durumu saniye saniye kayıt altına almayı sürdürüyor. Özellikle çocukların ve gençlerin takip ettiği bu kanalın intihar etmiş birine yer vermesi düşüncesizliğin sınırlarını aşıyor. Yayında kaldığı sürede 6 milyon kişi tarafından seyredilen video aynı zamanda YouTube’un “trending” bölgesine düştü. Böylece Logan Paul’un 15 milyonluk takipçi kitlesinden çok daha fazla insana ulaşma fırsatına erişti.

İşte Logan Paul'un yasak videosunun yayınlanabilecek bölümleri:



İzleyicilerin ve daha sonra ünlü isimlerin verdiği tepkilerden sonra video kaldırıldı. Logan Paul da Twitter hesabı üzerinden bir özür paylaştı. Tepki gösterenler arasında ise Breaking Bad ile tanınan Aaron Paul ve Game of Thrones’un yıldızlarından Sophie Turner da yer alıyor. Tüm yaşananların ardından YouTube’un nasıl bir tavır takınacağı ve platform koşullarının nasıl değişeceği merak ediliyor. Asıl soru işareti ise en ufak problemin yer aldığı videolar kaldırılırken, bu içeriğin nasıl trending kategorisine alındığı… 

 

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