Logan Paul’un son videosuna büyük tepki! İşte yasaklanan video

Erdinç Şahin

Son zamanlarda YouTube’un yükselen yıldızlarından biri olan’u bu kez Japonya’da görüyoruz. Farklı maceralarını izleyicilerle paylaşanson videosunda sınırı fazlasıyla aşıyor.Silinen videoda yer alan görüntüler Japonya’dabölgesini ziyaret eden“İntihar Ormanı” olarak bilinen ormana ayak basıyor. Daha birkaç metre ilerledikten sonra intihar etmiş biriyle karşılaşıyor.Duyarlı davranıp yetkililere haber vermek ve oradan uzaklaşmak yerine durumu saniye saniye kayıt altına almayı sürdürüyor. Özellikle çocukların ve gençlerin takip ettiği bu kanalın intihar etmiş birine yer vermesi düşüncesizliğin sınırlarını aşıyor. Yayında kaldığı sürede 6 milyon kişi tarafından seyredilen video aynı zamanda YouTube’un “trending” bölgesine düştü. Böylece Logan Paul’un 15 milyonluk takipçi kitlesinden çok daha fazla insana ulaşma fırsatına erişti.İzleyicilerin ve daha sonra ünlü isimlerin verdiği tepkilerden sonra video kaldırıldı. Logan Paul da Twitter hesabı üzerinden bir özür paylaştı. Tepki gösterenler arasında ise Breaking Bad ile tanınan Aaron Paul ve Game of Thrones’un yıldızlarından Sophie Turner da yer alıyor. Tüm yaşananların ardından YouTube’un nasıl bir tavır takınacağı ve platform koşullarının nasıl değişeceği merak ediliyor. Asıl soru işareti ise en ufak problemin yer aldığı videolar kaldırılırken, bu içeriğin nasıl trending kategorisine alındığı…