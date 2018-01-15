Logitech Craft kablosuz klavye ön inceleme

Adem Özdoğan

Logitech’in yeni ürünü, metal ve plastik malzemeler kullanılarak oluşturulmuş. Üst kısımda bataryanın da yer aldığı bölgenin metal malzemelerle kaplandığını görüyoruz. Klavyenin çerçevesi ve tuşları için ise parmaklarınızı rahatsız etmeyecek bir malzeme kullanılmış. Tuşlarınsahip olması da ekstra avantaj.Klavyenin sol üst köşesine baktığımızda, birdikkatleri çekiyor. Bu teker sayesinde klavye tuşlarının ışık seviyelerindenses sisteminizin ayarlanmasına kadar birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.birçok programda da farklı görevler atayabilirsiniz.teknolojisine destek veren klavye, yalnızcaağırlıkta.