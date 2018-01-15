Logitech Craft kablosuz klavye ön inceleme

Logitech’in yeni ürünü Logitech Craft Klavye
, metal ve plastik malzemeler kullanılarak oluşturulmuş. Üst kısımda bataryanın da yer aldığı bölgenin metal malzemelerle kaplandığını görüyoruz. Klavyenin çerçevesi ve tuşları için ise parmaklarınızı rahatsız etmeyecek bir malzeme kullanılmış. Tuşların aydınlatma sistemine
sahip olması da ekstra avantaj.
Klavyenin sol üst köşesine baktığımızda, bir teker
dikkatleri çekiyor. Bu teker sayesinde klavye tuşlarının ışık seviyelerinden PC
ses sisteminizin ayarlanmasına kadar birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Office programlarından Photoshop’a kadar
birçok programda da farklı görevler atayabilirsiniz.
Bluetooth düşük enerji
teknolojisine destek veren klavye, yalnızca 940 gram
ağırlıkta.
Adem Özdoğan