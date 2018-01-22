Logitech G703 Lightspeed inceleme

Adem Özdoğan

İster, isterseniz detercih ediyor olun, güçlü donanımlardan kurulu bir bilgisayar gerçekten şart. Tabii bu güçlü yapıdan yararlanabilmek ve oyunlarda rahatlıkla yol alabilmek için kontrol tarafı da çok önemli. Klavye ve mouse’dan söz ediyoruz. Bu incelememizde yer verdiğimizisimli yeni mouse modeli,aradığınız partner olabilir.Ürünün tasarımına baktığımızda, sade ve göz hoş gelen detayların bir araya geldiğini söyleyebiliriz. Yetkililer, oldukça popüler olanmodelindeki tasarımı aldıklarını ve daha güçlü bir mouse ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirtiyorlar.ürününve avuca rahatlıkla oturan yapısı var. Tabiida unutmamalıyız. Alt kısma baktığımızda, isterseniz 10 gram ek ağırlık yerleştirebileceğiniz manyetik bir bölme var. Tabii bu ek ağırlık da ürünün kutusunda geliyor.Logitech’in sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz vedil desteği de bulunanyazılımı sayesinde hem RGB aydınlatma sistemi hem de programlanabilir tuş tercihlerinizi özelleştirebilir, ayrıcaayarlarını dayapabilirsiniz. Tabii tüm ayarlarınız mouse’unuzun dahili hafızasına kaydediliyor ve böylece başka birkullanmak istediğinizde de bu ayarlarınıza hemen erişebiliyorsunuz.G703’ü ister kablolu olarak kullanın, isterseniz de kablosuz olarak. Işık hızında kablosuz bağlantıdan söz edildiğini vebildirim süresi olduğunu belirtelim. Bunun anlamı, mouse’u oynattığınızda ya da bir tuşa bastığınızda, bu işlemler anında algılanıyor ve böylece online arenalarda bitirici hamleler gerçekleştirebiliyorsunuz.Ve biraz dasisteminden bahsedelim. Bu cihazı ayrıca satın almanız gerektiğini belirtelim. Bu ürünü hem bir mouse pad hem de kablosuz bir şarj cihazı olarak kullanabiliyorsunuz ve şu an bu ürüne iki mouse destek veriyor. Logitech G703 ve. Bu arada, G903 gaming mouse’un incelemesine de sitemizden ulaşabilirsiniz.Son sözlere gelecek olursak, Logitech’in kullanışlı tasarımı yüksek performansla buluşturduğunu, Gaming Software yazılımı sayesinde de özelleştirilebilir birçok imkan sağladığını söyleyebiliriz.