Logitech Powerplay inceleme altında

Adem Özdoğan

Firmanın en ilgi çekici ürünlerinden bir tanesi, güncel gaming mouse’ları için hazırladığı kablosuz şarj sistemioldu. Powerplay, hem bir kablosuz şarj istasyonu hem de bir mouse pad. Yüzey seçimini yaptıktan sonra kablosuz mouse’unuz ile kullanıma başlıyorsunuz. Böylece mouse’unuz aralıksız olarak bu sistem sayesinde şarj oluyor.Bu teknolojiye şu an için Logitech’in iki yeni gaming mouse’unun destek verdiğini belirtelim. Bunlar. Hatta G903’ün yazılı ve videolu incelemesini sitemizde de bulabilirsiniz. Kısa süre sonra da G703’ün incelemesini sizlere sunacağız. Tahmin edeceğiniz üzere, hem bu sistem hem de iki mouse’un bir süredir ülkemizde satışta olduğunu söylemeliyiz.