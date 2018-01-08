Logitech, yeni üst seviye mouse’u G903 ile gündemde

Adem Özdoğan

Logitech G903’ün tasarımına baktığımızda, Transformers evreninden fırlamışçasına etkileyici bir görsellik karşılıyor bizi. Tuş takımı ve RGB LED aydınlatma sistemiyle oldukça etkileyici görünüyor. Tam ortada da tekerlek ve 5 dpi seviyesi sunan tuşlar konumlandırılmış. Mouse’un avuca rahatlıkla oturan bir çizgisi var. Eğer eliniz çok da küçük değilse, çok rahat bir kullanım sizi bekliyor demektir. Üstelik ister sağ, isterseniz de sol elinizle kullanabilirsiniz. Ürünün buna göre hazırlanmış özel bir tasarım dili bulunuyor.Logitech yetkilileri, bu üründe oyuncuların beğenisini kazanan G900’ün eksiklerini kapatıp üzerine biraz daha koyarak daha iyi bir çözüm sunma amacındalar. Örneğin bazı oyuncular, G900’ün fazla hafif olduğu konusunda şikayetçiydi. G903’ün kutusunda ise, 10 gram ek ağırlık da bulunuyor ve isterseniz oyunlara göre kolaylıkla takıp çıkarabiliyorsunuz. Bu arada mouse’un normal ağırlığı da 110 gram.Bu arada, az evvel ürünü hem sağ hem de sol elle kullanabileceğinizden söz etmiştik. Ürünün yanında gelen ufak kutuda, başka tuşlar da bulunuyor ve bunları da mıknatıslı yataklarına rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir tasarım bütünlüğü var mouse’ta.G903, hem kablolu hem de wireless yani kablosuz olarak kullanılabilen bir mouse. Logitech yetkililerinin üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de, “Kablosuz mouse’larla online oyunlarda yaşanabilecek gecikme sorunları ve bunun neticesinde yaşanabilecek hezimetlerin ortadan kaldırılması” idi ve bunu başardıklarını belirtiyorlar. Gelişmiş sensörleri ve PMW3366 optik algılayıcısı sayesinde mouse, 1 milisaniyelik bildirim hızına ve 2.4GHz kablosuz bağlantı kapasitesine sahip. Dolayısıyla online oyunlarda eski kablosuz ürünlere kıyasla çok daha avantajlı bir konumda olduğunuzu söylememiz gerekiyor.Gelelim ürünle gerçekleştirdiğimiz deneyimlerimize. G903 ile önce id Software’ın yeni Doom oyununu oynadık. Bilenler bilir, yeni Doom’da özellikle eski arena tipinde online maçları seven oyuncular için güzel bir sistem bulunuyor. G903 de bu sisteme uyumlu, 60FPS değerde oldukça hızlı çalışan bu oyun için adeta en iyi tercihlerden bir tanesi. Doom’un ardından da E Spor arenasının yeni, ama marka olarak oldukça kıdemli ismi Quake Champions’ı denedik. Quake de bildiğiniz üzere oldukça hızlı bir oyun ve sıkı bir oyuncu kitlesi var. En ufak bir zıplama, gecikme dahi çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla G903’le adeta haritalarda paten yaptık, yeri geldi uçan halıya binmiş gibi yol aldık ve bu esnada da düşmanlarımızı bir bir egale ettik diyebiliriz.Ürünün kablosuz olarak da kullanılabildiğinden söz etmiştik. Peki pil süresi nasıl? Logitech G903, tek şarj ile LED aydınlatma sistemi kapalı olarak 32 saate kadar oyun keyfi sunabiliyor. LED ışıklar açık ise, tek seferde 24 saatlik bir deneyim sizi bekliyor. Öte yandan, cihazı kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Üstelik, kullandığınız esnada da şarj olabiliyor. Bunun için bir mouse pad görevi de gören PowerPlay şarj teknolojisi destekli cihaza ihtiyacınız var ve bu da mouse’dan ayrı olarak satılıyor.Türkçe dil desteği de bulunan bu yazılımı Logitech’in sayfasından ücretsiz olarak indirebilir ve mouse’unuzla ilgili çeşitli özelleştirmeler yapabilirsiniz. İster RGB LED sisteminde renk düzenlemesi yapın, isterseniz de tuşlara farklı görevler atayın. Yaptığınız tercihler mouse’ta yer alan dahili hafızaya da kaydediliyor ve böylelikle mouse’u farklı bir bilgisayarda kullansanız bile size ait profil dosyalarınızı kullanmayı sürdürüyorsunuz.