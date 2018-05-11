Logo Yazılım’dan ilk çeyrekte net dönem kârında %71 artış!

Elif Bayram

Logo, 2018 ilk çeyreğinde yeni müşteri kazanımını geçen senenin aynı dönemine göreoranında artırdı. E-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren Logo, müşteri havuzunu son 12 aydave kontör harcama gelirleriarttı.Uzun yıllardır Ar-Ge’ye büyük önem veren Logo Yazılım, yatırımlarını bu dönem içerisinde de sürdürerek, özellikle Romanya’daki iştiraki Total Soft’un Ar-Ge yatırımlarıyla beraber toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranını daçıkardı.İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren, “Son yıllarda istikrarlı bir şekilde tekrar ettiği çift haneli büyümesini 2017 yılında da sürdüren Logo Yazılım, 2018’e de aynı tempoyla başladı. İlk çeyrekte sergilediğimiz performans bize gurur veriyor. Bu performansın önemli bir kısmı Türkiye operasyonlarımızdaki istikrarlı yüksek büyümeden kaynaklanıyor. Öte yandan, geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak yurtdışı yatırımlarımıza odaklanmıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz Total Soft’un kârlılığındaki iyileşme de bu yatırımlarımızın meyvesini almaya başladığımızın somut göstergesidir.” dedi.