Loic Remy’den ipleri koparan açıklama!

‘ANİDEN BENİ KENARA ATTILAR’

‘SAVAŞMAK İSTEDİM’

‘SADECE 1 DAKİKA GEÇ KALDIK’

‘CESARETİ YOKTU’

Erdinç Şahin

’un transfer gündeminde olduğu belirtilen’ta kadro dışı kalması hakkında konuştu ve takıma dönmeyeceğini açıkladı. İşte Loic Remy’nin İspanyol basınında yer alan açıklamalarından satır başları…“Takıma dönmüyorum çünkü teknik adam tarafından saygısızlığa maruz kaldım. Anahtar oyuncu olduğumu söylemiyorum ancak takımın en skorer futbolcusuydum. Aniden beni kenara attılar.”“Buradan ayrılmalıydım ancak mücadele etmek istedim. Takımımı’da tutmak için savaşmak istedim. Teknik adam geldi ve kadro dışı bırakmaya karar verdi”“Ben ve Tannane akşam yemeğine geç kaldık. Sadece 1 dakika geç kaldık. Bahaneye gerek yok, profesyoneller olarak zamanında orada olmalıydık ancak teknik adamın iki oyuncuyu böyle hedef alması için bir sebep değil. Bana b*k gibi davrandı”“Benimle konuşmadı. Başkana söyledi ve başkan bizimle konuşmaya geldi. Karşımızda duracak cesareti yoktu. ‘Seni burada istemiyorum’ diyebilirdi ve bu iş orada biterdi.