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Londra'da Ajda Pekkan rüzgarı

Ajda Pekkan, Londra Moda Haftası'nda kendisi için hazırlanan koleksiyonun defilesinde podyuma çıktı. Oyuncu Lindsay Lohan ve Faye Brookes da izleyenler arasındaydı

18 Şubat 2018, Pazar 13:37
Londra'da Ajda Pekkan rüzgarı
Dünyaca ünlü Türk modacı Zeynep Kartal, Ajda Pekkan için hazırladığı 25 parçalık koleksiyonu Londra Moda Haftası'nda özel bir defileyle ilk kez modaseverlerin beğenisine sundu.

Ajda Pekkan da kendisi için hazırlanan defilede podyuma çıktı. Bir hayli heyecanlı olan Ajda Pekkan, hem podyumda baş gösterdi hem de şarkı söyledi.

Dünyaca ünlü moda tasarımcıları tarafından takip edilen gecede Ajda Pekkan büyük beğeni topladı.

Dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan, seslendirdiği şarkı ile de dinleyicileri mest etti.





Londra Moda Haftası kapsamında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen gece, Londra'nın en ünlü mekanlarından Freemason's Hall Salonu'nda yapıldı. 400 davetlinin katıldığı gösterimde sergilenen koleksiyon ise modaseverler tarafından tam not aldı.





Modacı Zeynep Kartal, Ajda Pekkan ile koleksiyon hazırladıklarını ifade ederek, "Ajda Hanım ile birlikte yürüdük, şarkı da söyledi. Ülkemize yerli ve milliden yola çıkarak Ajda Hanım ile birlikte ülkemizi çok güzel tanıttığımızı düşünüyorum bugün" dedi.

Ajda Pekkan ise, "Ülkemizi tanıtmak için. Ülkemizin ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir nebze de olsa tanıtmak istedik. Buradan başladık. Devam edeceğiz. Bu bir başlangıç" ifadelerini kullandı.



Defileyi izleyenler arasında dünyaca ünlü oyuncular Lindsay Lohan ve Faye Brookes da vardı.

 


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