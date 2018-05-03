Londra Homleight İlkokulu'ndan Türkiye sunumu

Senim Tanay

Bu yılki temsil Okul Müdürü Kevin Ward, Öğretmenler Nilgün Ercan, Angela Manderson ve 14 öğrenci tarafından gerçekleştirildi. Müdür Kevin Ward, Türkiye de bulundukları 8 gün boyunca edindikleri izlenimleri okul öğrenci ve velileri ile paylaşmak istediklerini belirtti.Kutlamalar sırasında Ankara ve Bursa da bazı görüntüleri ekranda göstererek anlatan Kevin Ward, böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak Türkiye de önemli bir misafirperverlikle ağırlandıklarını söyledi.Etkinlik sırasında on dört öğrenci Türkiye'de sergiledikleri gösteriyi tekrarladı. Ayrıca okulda bulunan Türk öğrenci korosu da çeşitli çocuk şarklarını seslendirdi.