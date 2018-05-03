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Londra Homleight İlkokulu'ndan Türkiye sunumu

İngiltere'yi temsilen 23 Nisan kutlamalarına katılan Homleigh Primary School, Türkiye'de katıldıkları kutlamaları kendi öğrenci ve velileri ile paylaşmak için bir etkinlik düzenledi. Homleigh Primary School  bu yıl Bursa ve Ankara'da katıldığı 23 Nisan kutlamalarına daha önce de 2016 yılında Antalya'da katılmıştı

03 Mayıs 2018, Perşembe 11:46
Londra Homleight İlkokulu'ndan Türkiye sunumu
Bu yılki temsil Okul Müdürü Kevin Ward, Öğretmenler Nilgün Ercan, Angela Manderson ve 14 öğrenci tarafından gerçekleştirildi. Müdür Kevin Ward,  Türkiye de bulundukları 8 gün boyunca edindikleri izlenimleri okul öğrenci ve velileri ile paylaşmak istediklerini belirtti.

Kutlamalar sırasında Ankara ve Bursa da bazı görüntüleri ekranda göstererek anlatan  Kevin Ward, böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak Türkiye de önemli bir misafirperverlikle ağırlandıklarını söyledi.

Etkinlik sırasında on dört öğrenci Türkiye'de  sergiledikleri gösteriyi tekrarladı. Ayrıca okulda bulunan Türk öğrenci korosu da çeşitli çocuk şarklarını seslendirdi.

Bursa'da bulunan Bahçeşehir ilkokulu ile kardeş okul olduğu belirtilen Homleigh Primary School da çeşitli etnik kökenlerden toplam 250 öğrenci bulunuyor. Okulda 35 Türk öğrenci eğitim görürken 3 Türk öğretmen de aynı okulda görev yapıyor.

Celal Sönmez/DHA


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