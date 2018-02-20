Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'ten uzun hava

Hintli modacı Ashish Gupta’nın Londra’daki defilesinde mankenler, İbrahim Tatlıses’in söylediği ‘Ölürsem Kabrime Gelme İstemem’ uzun havası ile yürüdü

20 Şubat 2018, Salı 05:53
Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'ten uzun hava
Londra Moda Haftası, ünlü modacıların görkemli defilelerine sahne oldu. Dünyanın önde gelen tasarımcıları ve moda evleri, düzenledikleri defilelerle yeni sezon koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Bu tasarımcılardan biri de Hint asıllı İngiliz modacı Ashish Gupta idi. Ünlü tasarımcı, geçtiğimiz pazar günü markası Ashish için düzenlediği defilede, Türkler için bir sürprize imza attı.


"ÖLÜRSEM KABRİME GELME İSTEMEM"


Ashish'in yeni koleksiyonunu tanıtmak için podyuma çıkan modeller, İbrahim Tatlıses'in 'Ölürsem Kabrime Gelme İstemem' şarkısı eşliğinde yürüdü! Defilede, koleksiyon kadar Tatlıses'in yorumu da büyük ilgi çekti.

İbrahim Tatlıses: Hala çapkınım evlensem yine çocuk yaparımİbrahim Tatlıses: Hala çapkınım evlensem yine çocuk yaparım


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şahan Gökbakar 4 ayda 15 kilo verdi

Şahan Gökbakar 4 ayda 15 kilo verdi
Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)

Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)
Nusret 1.5 milyon liralık şov iddiasına Abramoviç'le cevap verdi

Nusret 1.5 milyon liralık şov iddiasına Abramoviç'le cevap verdi
Seksi hava durumu sunucusuna rakip çıktı

Seksi hava durumu sunucusuna rakip çıktı
Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?

Survivor 2018’de kim elendi? Survivor'da kimler elemeye kaldı? Dokunulmazlık oyununu kimler kazandı?

Blac Chyna, kendini seyretmeye doyamadı

Blac Chyna, kendini seyretmeye doyamadı
Kemal Sabah'ın 'Farzet'i görücüye çıktı

Kemal Sabah'ın 'Farzet'i görücüye çıktı
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep mini şortuyla dans etti (Olay video)

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep mini şortuyla dans etti (Olay video)
Diriliş Ertuğrul yönetmeni Metin Günay babasını kaybetti

Diriliş Ertuğrul yönetmeni Metin Günay babasını kaybetti
İstemiyorum Baba şarkısıyla tanınmıştı! Rüya Ersavcı görüntülendi

İstemiyorum Baba şarkısıyla tanınmıştı! Rüya Ersavcı görüntülendi
Güzel yıldız evlenme teklif etti, sevgilisi

Güzel yıldız evlenme teklif etti, sevgilisi "biraz sessiz ol" dedi