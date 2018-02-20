Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'ten uzun hava



"ÖLÜRSEM KABRİME GELME İSTEMEM"

İbrahim Tatlıses: Hala çapkınım evlensem yine çocuk yaparım

İdil Janet Demiray

, ünlü modacıların görkemli defilelerine sahne oldu. Dünyanın önde gelen tasarımcıları ve moda evleri, düzenledikleri defilelerle yeni sezon koleksiyonlarını görücüye çıkardı.Bu tasarımcılardan biri de Hint asıllı İngiliz modacıidi. Ünlü tasarımcı, geçtiğimiz pazar günü markası Ashish için düzenlediği defilede, Türkler için bir sürprize imza attı.Ashish'in yeni koleksiyonunu tanıtmak için podyuma çıkan modeller,'in 'Ölürsem Kabrime Gelme İstemem' şarkısı eşliğinde yürüdü! Defilede, koleksiyon kadar Tatlıses'in yorumu da büyük ilgi çekti.