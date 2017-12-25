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Lorde İsrail konserini iptal etti

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, ABD’nin Kudüs kararı ve ardından yaşanan tartışmalar üzerine bu yaz İsrail’de vermeyi planladığı konseri iptal etti

Lorde İsrail konserini iptal etti
Lorde, bu ay başında duyurulan yeni albümünün dünya turu kapsamında planlanan Haziran 2018’deki Tel Aviv konserini, "şu anda doğrusunun bu olduğunu düşündüğü için" iptal etme kararı aldığını açıkladı.

İsrail’in Filistin’deki işgalini ve Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini protesto eden Boykot, Yatırımların Çekilmesi ve Yaptırım (BDS) hareketi bir süredir sanatçıya konseri iptal etme çağrısı yapıyordu.

2 SANATÇI DAHA BOYKOT ETMİŞTİ


Lorde, iptal kararıyla aralarında Roger Waters ve Elvis Costello’nun bulunduğu İsrail’i boykot eden sanatçılar arasına katılmış oldu.
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