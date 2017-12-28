Lorde’ye İsrail büyükelçisinden davet

Nazlı Erdol

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı, “” turu kapsamında 2018 yılında İsrail’de vereceği konseri, gelen tepkiler üzerine iptal etmişti. Kararın ardından İsrail’in Yeni Zelanda Büyükelçisi’den’ye çağrı geldi.Gerberg, konserin iptal olmasına neden olarak Lorde’nin hayranları arasındaki “küçük fanatik bir grubun destekçilerini” suçlarken, genç şarkıcının İsrail’deki sevenlerini üzdüğünü söyledi.Büyükelçi, “İsrail’de gerçekleştireceğin konser, çözümün birlik ve anlaşmadan geçtiği mesajını verebilirdi. Müzik, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı ve senin performansın’da umut ve barışa katkıda bulunabilirdi” ifadelerini kullandı.