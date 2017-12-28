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Lorde’ye İsrail büyükelçisinden davet

Yeni Zelandalı ünlü şarkıcı Lorde'nin Tel Aviv'de gerçekleştireceği konseri iptal etmesinin ardından, İsrail'in Yeni Zelanda büyükelçisi Itzhak Gerberg'den genç şarkıcıya çağrı geldi

Lorde’ye İsrail büyükelçisinden davet
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Lorde, “Melodrama” turu kapsamında 2018 yılında İsrail’de vereceği konseri, gelen tepkiler üzerine iptal etmişti. Kararın ardından İsrail’in Yeni Zelanda Büyükelçisi Itzhak Gerberg’den Lorde’ye çağrı geldi.

Gerberg, konserin iptal olmasına neden olarak Lorde’nin hayranları arasındaki “küçük fanatik bir grubun destekçilerini” suçlarken, genç şarkıcının İsrail’deki sevenlerini üzdüğünü söyledi.

Büyükelçi, “İsrail’de gerçekleştireceğin konser, çözümün birlik ve anlaşmadan geçtiği mesajını verebilirdi. Müzik, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı ve senin performansın Ortadoğu’da umut ve barışa katkıda bulunabilirdi” ifadelerini kullandı.
 
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