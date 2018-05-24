Los Angeles Clippers, Doc Rivers’ın sözleşmesini uzattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers’ta başantrenör Doc Rivers’ın sözleşmesi uzatıldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers’ta başantrenör Doc Rivers’ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki ABD’li antrenör Rivers’ın gelecek sezon bitecek sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarına yer verilmedi.
Tecrübeli antrenör, NBA’de Orlando Magic ve Boston Celtics’i çalıştırdıktan sonra 2013’te Clippers’ın başına geçmişti. Magic’i çalıştırdığı sırada 2000’de yılın antrenörü seçilen Rivers, 2008’de Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Doc Rivers yönetimindeki Clippers, bu sezon 42 galibiyet, 40 mağlubiyetle tamamladığı Batı Konferansı’nda 10. sırayı alarak play-off’lara kalamamıştı.