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Los Angeles Lakers, geçen sezonki galibiyet sayısına şimdiden ulaştı

Atlanta Hawks deplasmanından 123-104 galip ayrılan Los Angeles Lakers, peş peşe 3. maçını kazandı.

Los Angeles Lakers, geçen sezonki galibiyet sayısına şimdiden ulaştı
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Atlanta Hawks deplasmanından 123-104 galip ayrılan Los Angeles Lakers, peş peşe 3. maçını kazandı. Son 4 yıldır play-off’lara gidemeyen Lakers böylece geçen sezon ulaştığı galibiyet sayısı 26’yı, sezonun bitimine 22 maç kala yakaladı.

9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers’ta Brandon Ingram 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Julius Randle 19 sayı, 10 ribaunt ve Kentavious Caldwell-Pope 10 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Lonzo Ball 13 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kyle Kuzma ise 10 sayı, 9 ribaunt üretti.

Hawks’ta Taurean Prince’in 24, Dennis Schroder’in de 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 104-123
Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 109-98
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 104-87
New York Knicks-Golden State Warriors: 111-125
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 123-94
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 125-116
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-105
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 109-103
Utah Jazz-Houston Rockets: 85-96
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 100-118

AA


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