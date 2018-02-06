Loş ışıkta zaman geçirmek öğrenmeyi güçleştiriyor

YÜZDE 30 KAPASİTE KAYBI YAŞANDI

PARLAK IŞIK ALTINDA 1 AYDA İYİLEŞTİLER

Senim Tanay

Science Daily’nin haberine göre Michigan Üniversitesi'nden nöro bilimcilerin insanlar gibi gündüz ayakta olup gece uyuyan Nil yaban farelerini iki gruba ayırarak yaptığı araştırmada farelerin bir bölümü 4 hafta boyunca loş, diğerleri parlak ışığa maruz bırakıldı.Loş ışığa maruz bırakılan farelerin beyinlerinde, öğrenme ve hafızayla bağlantılı hipokampüs bölümünde yüzde 30 civarında kapasite kaybı gözlendi. Hayvanların ayrıca öncesinde öğrenilen bir görevi yerine getirmekte zorlandığı belirlendi.Araştırmacılar öte yandan parlak ışığa maruz bırakılan farelerin bu görevde dikkate değer gelişme kaydettiğini gözlemledi.Uzun süre loş ışıkta tutulan farelerin daha sonra 1 ay boyunca parlak ışığa maruz bırakıldığı, bu süre sonunda beyin kapasitelerinin tamamen iyileştiği ifade edildi.Loş ışık, hipokampüste nöronların ve sağlıklı bağlantıların devamlılığına yardım eden bir peptitin eksilmesine neden oluyor.