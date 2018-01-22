Lösemi hastası Cansu, Galatasaraylı futbolculara ulaşma hayaline kavuştu

Erdinç Şahin

’nde 4 aydır lösemi tedavisi görengeçtiğimiz gün DHA'ya yaptığı özel açıklamada en büyük hayalininfutbolcularla bir araya gelmek olduğunu söylemişti.Sosyal medyada davebaşlığı ile yüzlercetaraftarı, teknik direktörkulüp resmi sitesi, futbolcular ve kulüp tercümanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi etiketleyerek Cansu’ya destek mesajları atıyor, Galatasaray yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyordu.Taraftarın bu çağrısına Sarı Kırmızlı takımın kaptanları Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera cevap vererek lösemi hastası Cansu Demirduman ile bir araya geldi. Karşısında Muslera ve Selçuk İnan'ı gören Cansu, futbolculara sıkı sıkıya sarılarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Futbolcular Cansu'nun formasını imzalayıp hediyeler verdiler.