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Lösemi hastası Cansu, Galatasaraylı futbolculara ulaşma hayaline kavuştu

Kayseri'de yaşayan ve hayali Galatasaraylı futbolcular Muslera, Gomis ve Selçuk ile tanışmak olan 12 yaşındaki lösemi hastası Cansu Demirduman'ın hayali gerçekleştirildi.

Lösemi hastası Cansu, Galatasaraylı futbolculara ulaşma hayaline kavuştu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi’nde 4 aydır lösemi tedavisi gören Cansu Demirduman, geçtiğimiz gün DHA'ya yaptığı özel açıklamada en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmek olduğunu söylemişti.

Sosyal medyada da #CansuHayalineKavussun ve #GalatasarayCansuileBulussun başlığı ile yüzlerce Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim, kulüp resmi sitesi, futbolcular ve kulüp tercümanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi etiketleyerek Cansu’ya destek mesajları atıyor, Galatasaray yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyordu.



Taraftarın bu çağrısına Sarı Kırmızlı takımın kaptanları Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera cevap vererek lösemi hastası Cansu Demirduman ile bir araya geldi. Karşısında Muslera ve Selçuk İnan'ı gören Cansu, futbolculara sıkı sıkıya sarılarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Futbolcular Cansu'nun formasını imzalayıp hediyeler verdiler.

 


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