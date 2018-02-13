15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Lösemi hastası çocuğa saçlarını hediye etti

Kanser hastalarına destek için başlatılan 'Saçım saçın olsun' kampanyasına katılan Samsun'da ortaokul öğrencisi İklim Kılıç (12), 10 yıl uzattığı ve 2 yıl önce kestirdiği saçlarını lösemi tedavisi gören Melek Özdin’e (13) hediye etti

13 Şubat 2018, Salı 20:35
Lösemi hastası çocuğa saçlarını hediye etti
Kanser Savaşçıları Derneği tarafından başlatılan ve kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik sorunları azaltmayı hedeflenen 'Saçım saçın olsun' kampanyasına İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nun 6’ncı sınıf öğrencisi İklim Kılıç da destek verdi.

İklim, kampanyaya 10 yıl uzattığı ve 2 yıl önce kestirip sakladığı saçlarıyla katıldı. İklim, saçlarını Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Vakfı’nda (LÖSAM) lösemi hastası Melek Özdin’e hediye etti.



"HERKES BÖYLE BİR ŞEY YAPMALI"


Sınıf arkadaşları ile birlikte LÖSAM’ı ziyaret eden İklim Kılıç, "Türkiye geneli başlatılan 'Saçım saçın olsun' kampanyasından etkilendim. 10 yıldır uzattığım saçlarımı 2 sene önce kestirmiştim. Melek arkadaşıma hediye ettim. Herkes böyle bir şey yapmalı çünkü çok mutluluk verici bir şey" dedi.

Öğrencilere lösemi hakkında bilgi veren Samsun LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz ise İklim Kılıç’ın davranışı karşısında duygulandığını ifade etti. Öğrenciler daha sonra lösemili hastalara şiirlerini okudu.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

TSK'dan hava harekatı: 16 hedef imha edildi

TSK'dan hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Meteoroloji'den 4 il için uyarı
3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçilerle ilgili açıklama

3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçilerle ilgili açıklama
Son dakika... TSK bir köyü daha terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi

Son dakika... TSK bir köyü daha terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi
Kriz dinlemedi: 'Türkiye geri döndü'

Kriz dinlemedi: 'Türkiye geri döndü'
Kilis'te boş araziye 2 havan mermisi atıldı

Kilis'te boş araziye 2 havan mermisi atıldı
Afrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Afrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırı
AK Parti – MHP ittifak komisyonu çalışmalarını tamamladı

AK Parti – MHP ittifak komisyonu çalışmalarını tamamladı
Başbakan Binali Yıldırım: Sonuçlarına katlanırsınız

Başbakan Binali Yıldırım: Sonuçlarına katlanırsınız
Son Dakika...HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

Son Dakika...HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı
Eski CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin'e Erdoğan'a hakaretten ceza

Eski CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin'e Erdoğan'a hakaretten ceza