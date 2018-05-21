Lösemi hastası kadın evinde ölü bulundu

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi 19'uncu Sokak'ta bulunan Belkent Evleri’nin ikinci katındaki dairede oturan lösemi hastası Hülya Çakmak’tan bu sabah haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Ayvalık Altınova Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Kısım Amirliğine bağlı ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları ikinci kattaki eve camı kırarak girdiklerinde, Çakmak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Hülya Çakmak’ın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA