Lotus'un CEO'su Jean-Marc Gales trafikten men edildi

Can Hakman

de yaşanan olayda 54 yaşındaki Jean-Marc Galesile hız sınırı 112 km's olan ölgede 165 km/s ile giderken radara yakalandı.Jean Marc-Gales 2014 yılında da trafik kurallarını ihlal edip para cezası yemişti.Sicili kabarık olan Jean Marc-Gales trafikten 30 gün men cezası aldı.Marc-Gales'in avukatı ise yaptığı açıklamada müvekkili ile ilgili "Lotus kullanmayı seviyor." açıklamasında bulundu.Uzmanlar Jean Marc-Gales'in ehliyetini 1 yıl süreyle kaptırmadığı için çok şanslı olduğunu belirtiyor.