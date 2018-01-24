Lotus'un CEO'su Jean-Marc Gales trafikten men edildi

İngiltere'
de yaşanan olayda 54 yaşındaki Jean-Marc Gales Lotus Evora GT410
ile hız sınırı 112 km's olan ölgede 165 km/s ile giderken radara yakalandı.
Jean Marc-Gales 2014 yılında da trafik kurallarını ihlal edip para cezası yemişti.
Sicili kabarık olan Jean Marc-Gales trafikten 30 gün men cezası aldı.
(Lotus'un en güçlü modellerinden biri olan Lotus Evora GT410)
Marc-Gales'in avukatı ise yaptığı açıklamada müvekkili ile ilgili "Lotus kullanmayı seviyor." açıklamasında bulundu.
Uzmanlar Jean Marc-Gales'in ehliyetini 1 yıl süreyle kaptırmadığı için çok şanslı olduğunu belirtiyor.
Can Hakman