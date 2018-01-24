Lotus'un CEO'su Jean-Marc Gales trafikten men edildi

Türkiye'ye giriş yapan İngiltere menşeili otomobil devi Lotus'un CEO'su Jean-Marc Gales hız sınırını aştığı için trafikten 30 gün men edildi

24 Ocak 2018, Çarşamba 17:47
Lotus'un CEO'su Jean-Marc Gales trafikten men edildi
İngiltere'de yaşanan olayda 54 yaşındaki Jean-Marc Gales Lotus Evora GT410 ile hız sınırı 112 km's olan ölgede 165 km/s ile giderken radara yakalandı.

Jean Marc-Gales 2014 yılında da trafik kurallarını ihlal edip para cezası yemişti.

Sicili kabarık olan Jean Marc-Gales trafikten 30 gün men cezası aldı.



(Lotus'un en güçlü modellerinden biri olan Lotus Evora GT410)

Marc-Gales'in avukatı ise yaptığı açıklamada müvekkili ile ilgili "Lotus kullanmayı seviyor." açıklamasında bulundu.

Uzmanlar Jean Marc-Gales'in ehliyetini 1 yıl süreyle kaptırmadığı için çok şanslı olduğunu belirtiyor.















 


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