LPG tankeri patladı, ortalık savaş alanına döndü

POSTA.COM.TR



'SABIRSIZLIK' FACİASI

ALEV DUVARI OLUŞTU

Yusuf Cevahir

Çin'in kuzeyindeki otoyolda seyir halinde olan LPG yüklü bir tanker, karıştığı kazanın ardından yolun sağ tarafına devrildi. Yoldaki diğer araçlar, kazanın ardından sola ya da sağa çekerek dururken, bekleyen otomobillerden birinin sürücüsü, yoluna devam etmek için tankerin yanından geçip gitmeye karar verdi.Bu sırada tankerden gaz sızdığını ve en ufak bir kıvılcımda büyük bir faciaya yol açabileceğini bilmiyordu... Tam kaza yapan tankerin yanından geçerken, sızan gaz bir anda parladı ve tankerin infilak etmesine neden oldu.Yan yatmış durumdayken patlayan kamyondaki iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, alev alan diğer araçlarda bulunanların ise kendi çabalarıyla otomobilden kaçıp kurtulmayı başardıkları görüldü. Patlayan tankerin yakınındaki 3 araçta hasar meydana geldiği bildirildi.Kaza sırasında yol kenarındaki ağaçların da tutuşmasıyla dev bir alev duvarı oluştu.