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LPG üretiminde 'dört dörtlük' rekor

Türkiye`nin Sıvılaştırılmış Petrol Gazı üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak tarihinde ilk kez 1 milyon tonu aştı. LPG ihracatı ise yüzde 25,1 artarak 266 bin 368 tona çıktı

LPG üretiminde 'dört dörtlük' rekor
Türkiye'nin Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) üretimi 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 1 milyon  15 bin ton oldu. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 14 ülkeden LPG ithal etti. En çok  ithalatın yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla Cezayir, Norveç ve ABD oldu.
 
Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan  LPG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalışla 3 milyon 386 bin tona  geriledi.
 
Türkiye'nin 2016'da 972 bin ton olan LPG üretimi ise geçen yıl yüzde  4,4 artarak 1 milyon 15 bin tonla rekor kırdı.
 

İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI

  
Türkiye'nin LPG ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,1  artarak 266 bin 368 tona çıktı. Geçen yıl 15 ülkeye LPG satışı yapılırken en çok  ihracat yapılan ilk üç ülke Mısır, İsviçre ve Bulgaristan oldu.
 
Geçen yıl LPG satışlarında en yüksek pazar payı yüzde 76,4 ile  otogazda oluştu. Otogazı, yüzde 19,9 ile tüplü LPG ve yüzde 3,7 ile dökme LPG  izledi.
 
Türkiye'de geçen yıl dağıtıcı lisansı sahiplerince 3 milyon 117 bin  ton otogaz LPG, 812 bin ton tüplü LPG, 151 bin ton dökme LPG satışı yapıldı.
 
Böylece geçen yıl toplam LPG satışı bir önceki yıla göre yüzde 0,6'lık  azalışla 4 milyon 080 bin ton olarak gerçekleşti.

AA


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