Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi

Can Hakman

, dün 9 yıl aradan sonra parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti.düzenlediği basın toplantısında, "Katılım oranı yüzde 49.20 oldu. 2009 yılında yapılan seçimde ise yüzde 54'tü” dedi. Lübnanlı Bakan seçim sürecinin çok yavaş olduğunu dile getirdi.Parlamento seçimlerinin beş yılda bir yapılması gereken'da son seçim 2009’da yapılmıştı. Seçimler,'nın'a sıçrama olasılığı ve seçim yasasının değişmesi gerekçe gösterilerek 3 defa ertelenmişti.İHA