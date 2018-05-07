Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Lübnan
, dün 9 yıl aradan sonra parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. Lübnan İçişleri Bakanı Nihat Meşnuk
düzenlediği basın toplantısında, "Katılım oranı yüzde 49.20 oldu. 2009 yılında yapılan seçimde ise yüzde 54'tü” dedi. Lübnanlı Bakan seçim sürecinin çok yavaş olduğunu dile getirdi.
Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum
Parlamento seçimlerinin beş yılda bir yapılması gereken Lübnan
'da son seçim 2009’da yapılmıştı. Seçimler, Suriye iç Savaşı
'nın Lübnan
'a sıçrama olasılığı ve seçim yasasının değişmesi gerekçe gösterilerek 3 defa ertelenmişti.
Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi
İHA
Can Hakman