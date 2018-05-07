Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Lübnan İçişleri Bakanı Nihat Meşnuk, 9 yıl aradan sonra yapılan parlamento seçimlerine katılım oranının yüzde 49.20 olduğunu açıkladı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:20
Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20
Lübnan, dün 9 yıl aradan sonra parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. Lübnan İçişleri Bakanı Nihat Meşnuk düzenlediği basın toplantısında, "Katılım oranı yüzde 49.20 oldu. 2009 yılında yapılan seçimde ise yüzde 54'tü” dedi. Lübnanlı Bakan seçim sürecinin çok yavaş olduğunu dile getirdi. 

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Parlamento seçimlerinin beş yılda bir yapılması gereken Lübnan'da son seçim 2009’da yapılmıştı. Seçimler, Suriye iç Savaşı'nın Lübnan'a sıçrama olasılığı ve seçim yasasının değişmesi gerekçe gösterilerek 3 defa ertelenmişti. 

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İHA


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