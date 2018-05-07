Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi



LÜBNAN GENEL SEÇİMLERİ

Can Hakman

Farklı parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 yıl aradan sonra gerçekleştirilen genel seçimlerdeittifakı,'ın partisiilenin partisine karşı büyük ilerleme kaydetti.Resmi olmayan ilk sonuçlara göre,ittifakı 29 sandalye kazanırken,ve müttefikleri 26,ise 18 sandalye kazandı.nın liderliğindekinin de meclisteki sandalye sayısını arttırdığı, 2'si kadın 7 bağımsız ismin de meclise girmeye hak kazandığı belirtildi.Öte yandan seçimlere katılan diğer partilerden Suriye Sosyal Milliyetçi Parti 3, Süleyman Feranciye'nin başkanlığını yaptığı Marada Hareketi 2, eski Başbakan Necib Mikati'nin Azm Hareketi 4, Dürzi lider Velid Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisi 8, Lübnan Güçleri Partisi 15, Sami el-Cemil'in liderliğindeki Lübnan Ketaib Partisi 3 sandalye kazandı. Meclisteki 13 sandalyenin partiler arasındaki dağılımı ise henüz netlik kazanmadı.Lübnan halkı dün 9 yıl aradan sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti. İçişleri Bakanlığı, seçimlere katılım oranını yüzde 49,2 olarak açıklamıştı.'da 5 yılda bir yapılması gereken genel seçimler en son 2009'da yapılmış, 2014'te sağlanan ittifakla yeni cumhurbaşkanı seçildikten sonra genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, meclis bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl boyunca, cumhurbaşkanını seçememiş ve bunun üzerine meclis görev süresini 3 kez uzatmak zorunda kalmıştı.Mecliste, 31 Ekim 2016'da düzenlenen 46. oturumun ikinci turunda 83 vekilin oyunu alan'ın Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanı olmasının ardından, ülkenin en önemli sorunu yeni seçim yasası olmuştu."1960 yasası" olarak bilinen seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi ve seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oyu alanın seçimi kazandığı "çoğunluk sistemi" yerine nispi temsilli seçim sisteminin getirilmesi tartışmaları, Lübnan'ı yeni bir siyasi krizin eşiğine getirmişti.Kısa süreli siyasi krize neden olan nispi temsilli seçim sistemini getirecek yeni seçim yasası, sorumlu Bakanlar Komisyonunun 13 Haziran 2017'deki toplantısında sağlanan mutabakatla onaylanmıştı.Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandırangereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.AA