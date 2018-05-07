Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Lübnan seçimleri sonrası yaptığı açıklamada "Hizbullah = Lübnan" ifadesini kullandı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:18
Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum
Lübnan'da dün yapılan ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Hizbullah'ın önde gittiği belirtilen genel seçimlere ilişkin resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Bennett, Lübnan'daki seçim sonuçlarının bir süredir söylediklerini doğruladığını ileri sürdü.

Mesajında "Hizbullah = Lübnan" ifadesini kullanan Bennett, "İsrail'in Lübnan devleti ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını ve bu ülke topraklarında gerçekleşen her faaliyetten sorumlu olarak Lübnan'ı göreceğini" dile getirdi.

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Lübnan'da 9 yıl aradan sonra dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Hizbullah-Emel ittifakının önde gittiği açıklanmıştı.

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AA


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