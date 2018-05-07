Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

Lübnan
'da dün yapılan ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Hizbullah
'ın önde gittiği belirtilen genel seçimlere ilişkin resmi Twitter
hesabından bir mesaj yayımlayan Bennett, Lübnan
'daki seçim sonuçlarının bir süredir söylediklerini doğruladığını ileri sürdü.
Mesajında "Hizbullah = Lübnan
" ifadesini kullanan Bennett
, "İsrail'in Lübnan devleti ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını ve bu ülke topraklarında gerçekleşen her faaliyetten sorumlu olarak Lübnan'ı göreceğini" dile getirdi.
Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde
Lübnan
'da 9 yıl aradan sonra dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Hizbullah-Emel
ittifakının önde gittiği açıklanmıştı.
Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi
AA
Can Hakman