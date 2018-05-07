Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi

Can Hakman

'da dün yapılan ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre'ın önde gittiği belirtilen genel seçimlere ilişkin resmihesabından bir mesaj yayımlayan Bennett,'daki seçim sonuçlarının bir süredir söylediklerini doğruladığını ileri sürdü.Mesajında "" ifadesini kullanan, "İsrail'in Lübnan devleti ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını ve bu ülke topraklarında gerçekleşen her faaliyetten sorumlu olarak Lübnan'ı göreceğini" dile getirdi.'da 9 yıl aradan sonra dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göreittifakının önde gittiği açıklanmıştı.AA