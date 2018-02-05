Lübnan-Yunanistan arasında askeri iş birliği

Lübnan ile Yunanistan arasında savunma ve güvenlikle ilgili ortaklığı içeren askeri iş birliği anlaşması imzalandı

Lübnan-Yunanistan arasında askeri iş birliği
Lübnan Savunma Bakanı Yakup Sarraf, resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Beyrut'un doğusunda yer alan Yerzi'deki Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistanlı bakan Kammenos, iki ülke arasında savunma ve güvenlikle ilgili ortaklığı içeren askeri iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.


LÜBNAN ORDUSUYLA TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ


Kammenos, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) varlığını güçlendireceğini belirterek, Lübnan ordusuyla tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını aktardı.

İki ülke arasındaki iş birliğine dikkati çeken Kammenos, 'Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek uluslararası konferanslarda ülkesinin Lübnan'ı destekleyeceğini' belirterek, 'bu konferanslarda Lübnan'a yönelik ekonomik destek ile sınır güvenliği ve istikrarın sağlanması için Avrupa Birliği ve uluslararası topluma çağrıda bulunacaklarını" söyledi.


DETAYLAR VERİLMEDİ


Lübnan Savunma Bakanı Sarraf ise konuşmasında İsrail'in Lübnan'ın kara, hava ve deniz sınırlarına yönelik ihlallerine vurgu yaptı.

Bakan Sarraf, Lübnan'ın tehditlere boyun eğmeyeceğini ve sınırlarının ihlal edilmesine göz yummayacağını ifade etti. İki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasının detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de sırasıyla görüştüğü bildirildi.

AA


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