Başbakan Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, "Lübnan'a ve ekonomisine destek amacıyla yeni hükümetin mümkün olan en kısa sürede kurulmasını istediği" belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Hariri'nin yurt dışına yaptığı son seyahatin aile ziyaretinden öte bir amaç taşımadığı ve ziyaret sırasında Lübnanlı olmayan hiçbir yetkiliyle temas kurmadığı aktarıldı.

Hariri'nin Suudi Arabistan ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kardeşçe olan ilişkilerinin üçüncü tarafların ara buluculuğuna ihtiyacı olmayacak kadar iyi seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, görüş farklılıklarını yakınlaştırma ve Lübnanlı siyasi taraflar arasındaki çatlakları kapatmak için sürdürülen çabaların, dış müdahalelerden uzak şekilde bütün siyasi güçlerin yer alacağı ulusal uzlaşı hükümetinin kurulmasını hedeflediği belirtildi.

Lübnan medyası bugün üst düzey siyasi kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Başbakan Hariri'nin, Fransa'ya gerçekleştirdiği son ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, yeni hükümetin kurulmasının kolaylaştırılması için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile iletişime geçmesini talep ettiği iddia edilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak yeni hükümetin kurulması, bakanlıkların paylaşılması konusunda siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler gibi birtakım nedenlerden dolayı gecikti.

AA