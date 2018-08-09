Santorini’den gelerek sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen Bahama bayraklı gemide 195 Lübnanlı yolcu ve 144 personel bulunuyor.

BAZI TURİSTLER DENİZE GİRDİ

121 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki lüks gemiden inen yolcular, Cumhuriyet Caddesi ve Kale Caddesi’nde alışveriş yaptı. Kimi turistler de ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken bazı yolcular da bunaltıcı sıcakta denize girerek serinlemeye çalıştı.

MUĞLA (İHA)