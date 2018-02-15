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Lucescu Abdülkadir Ömür'e mesaj yolladı!

Trabzonspor’un yeni prensi 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür’ün müthiş futbolu, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandığı gibi Milli Takım Teknik Direktör Mircea Lucescu’yu da mest etti.

Lucescu Abdülkadir Ömür'e mesaj yolladı!
Stili ile Messi’yi andıran Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün birçok maçını yakın takibe alan Mircea Lucescu, genç yıldıza haber gönderip “Çok iyi performans gösteriyorsun. Böyle oynamaya devam et. Çok iyi yoldasın, sabret.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 

"BİR GÜN BAŞARACAĞIM"


Bu gelişmenin ardından Lecescu’nun ilk açıklanacak aday kadroda yetenekli futbolcuya yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Abdülkadir Ömür en büyük hayallerinden birinin A Milli Takım'a gidip o kutsal formanın değişmezi olmak olduğunu belirterek, “Lucescu hocamız tarafından yakın takip edildiğimi biliyorum. Bu sorumluluk içerisinde oynuyorum. Hem Trabzonspor’a faydalı olmak istiyorum, hem de A Milli Takım'a davet edildiğimde o büyük forma için ter akıtmayı çok istiyorum. Bir gün bunu başaracağım” dedi.

Lucescu’nun Abdülkadir Ömür’ün idman performansıyla ilgili olarak Rıza Çalımbay ile sık sık görüşmeler yaptığı da ortaya çıkarken, Çalımbay’ın, Abdülkadir’in şuan ki halinin A Milli takımda oynayabilecek düzeye ulaştığını ve A milli takım aday kadrosuna rahatlıkla çağrılabileceğini ilettiği de ayrıca öğrenildi.

Habertürk


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