Lucescu Abdülkadir Ömür'e mesaj yolladı!

"BİR GÜN BAŞARACAĞIM"

Erdinç Şahin

ilegenç yıldızıbirçok maçını yakın takibe alangenç yıldıza haber gönderip “Çok iyi performans gösteriyorsun. Böyle oynamaya devam et. Çok iyi yoldasın, sabret.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.Bu gelişmenin ardından Lecescu’nun ilk açıklanacak aday kadroda yetenekli futbolcuya yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Abdülkadir Ömür en büyük hayallerinden birinin A Milli Takım'a gidip o kutsal formanın değişmezi olmak olduğunu belirterek, “Lucescu hocamız tarafından yakın takip edildiğimi biliyorum. Bu sorumluluk içerisinde oynuyorum. Hem Trabzonspor’a faydalı olmak istiyorum, hem de A Milli Takım'a davet edildiğimde o büyük forma için ter akıtmayı çok istiyorum. Bir gün bunu başaracağım” dedi.Lucescu’nun Abdülkadir Ömür’ün idman performansıyla ilgili olarak Rıza Çalımbay ile sık sık görüşmeler yaptığı da ortaya çıkarken, Çalımbay’ın, Abdülkadir’in şuan ki halinin A Milli takımda oynayabilecek düzeye ulaştığını ve A milli takım aday kadrosuna rahatlıkla çağrılabileceğini ilettiği de ayrıca öğrenildi.