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Lucescu’dan Muharrem Usta’ya: Yabancı oyuncu almayın

Trabzonspor'un Antalya kampını ziyaret eden Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Başkan Muharrem Usta'ya 'yabancı oyuncu almayın' dedi.

Lucescu’dan Muharrem Usta’ya: Yabancı oyuncu almayın
Pazar akşamı Antalya’da Trabzonspor’un kampını ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun, Bordo-Mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile yaptığı sohbette ‘Türk oyuncu’ vurgusunda bulunduğu öğrenildi. Mircea Lucescu’nun başkan Usta’ya ‘Yabancı oyuncu almayın’ dediği kaydedildi. Deneyimli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada da ‘Yabancı oyuncular A Milli Takım için sorun yaratıyor’ ifadesini kullanmıştı.
 

ÇALIMBAY RİSK İSTEMİYOR


Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanlarda futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor. Öğrencilerine her fırsatta telafisi olmayan bir ikinci yarı oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, risk istemediğini söyledi.
 

SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAĞIZ


Futbolculardan hata payını en aza indirmelerini isteyen deneyimli teknik adam, “Bütün takımın pres yapmasını istiyorum. Özellikle topu en yakınınızdaki arkadaşınıza atacaksınız. Birbirinizle konuşun. Riskli pas istemiyorum. Hata payını en aza indireceksiniz. Kaleyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyeceksiniz. Biz mücadele eden, tempolu,  savaşan bir takım olacağız” uyarılarında bulundu.
 

ANTALYA KAMPINDAKİ İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN


Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da gerçekleştirdiği kamp dönemindeki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Bordo-mavililer saat 16.00’da kamp yaptığı otelin sahasında Arnavutluk Süper  Ligi ekiplerinden Luftetari ile karşı karşıya gelecek.


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