Lucescu’dan Muharrem Usta’ya: Yabancı oyuncu almayın

ÇALIMBAY RİSK İSTEMİYOR

SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAĞIZ

ANTALYA KAMPINDAKİ İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Erdinç Şahin

Pazar akşamı’un kampını ziyaret edenordo-Mavili kulübün başkanıile yaptığı sohbette ‘Türk oyuncu’ vurgusunda bulunduğu öğrenildi.başkan Usta’yadediği kaydedildi. Deneyimli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada da ‘Yabancı oyuncular A Milli Takım için sorun yaratıyor’ ifadesini kullanmıştı.Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanlarda futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor. Öğrencilerine her fırsatta telafisi olmayan bir ikinci yarı oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, risk istemediğini söyledi.Futbolculardan hata payını en aza indirmelerini isteyen deneyimli teknik adam, “Bütün takımın pres yapmasını istiyorum. Özellikle topu en yakınınızdaki arkadaşınıza atacaksınız. Birbirinizle konuşun. Riskli pas istemiyorum. Hata payını en aza indireceksiniz. Kaleyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyeceksiniz. Biz mücadele eden, tempolu, savaşan bir takım olacağız” uyarılarında bulundu.Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da gerçekleştirdiği kamp dönemindeki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Bordo-mavililer saat 16.00’da kamp yaptığı otelin sahasında Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Luftetari ile karşı karşıya gelecek.