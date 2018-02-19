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Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek

Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk-Roma maçlarını yerinde izleyecek.

Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak iki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yardımcılarıyla birlikte stadyumdan takip edecek.

Rumen teknik adam, önce yarın akşam temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih ile Allianz Arena'da oynayacağı müsabakayı izleyecek.
 

CENGİZ ÜNDER'İ TAKİBE ALACAK


Daha sonra Ukrayna'nın Harkiv kentine gidecek Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i gözlem altına alacak.


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