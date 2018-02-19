Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, bu hafta oynanacak iki UEFA Şampiyonlar Ligi
karşılaşmasını yardımcılarıyla birlikte stadyumdan takip edecek.
Rumen teknik adam, önce yarın akşam temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih ile Allianz Arena'da
oynayacağı müsabakayı izleyecek.
CENGİZ ÜNDER'İ TAKİBE ALACAK
Daha sonra Ukrayna'nın Harkiv kentine gidecek Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i gözlem altına alacak.
Erdinç Şahin